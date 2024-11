João Vicente (à esquerda) viajou com a mulher, Carolina, o sogro, Marcelo Araújo, e os cunhados Rodrigo, Alexandre e Victor - Arquivo Pessoal

Publicado 30/11/2024 10:00

promessa de não ir a estádios em 2024.

A invasão de torcedores do Botafogo a Buenos Aires conta com seis integrantes de uma família botafoguense. Mas, apesar da viagem, o grupo estará separado no sábado (30) porque João Vicente Guimarães, de 36 anos, não estará no Monumental de Nuñez, na final da Libertadores , por causa de uma

"No final de 2023 fiz a promessa para que o Botafogo fosse campeão de algum título grande. Sabe como somos supersticiosos, né? Será que eu era o pé frio?", brinca.

O arquiteto chegou à capital argentina na sexta-feira (29), junto à mulher Carolina Araújo Guimarães, grávida de quase quatro meses. Além deles, estão o sogro e três cunhados, todos com ingresso na mão. Eles tentaram convencê-lo a dar fim à promessa, mas João nem quis pensar nessa possibilidade.

"Essa ótima campanha certamente não tem nada a ver com a minha não ida ao estádio, mas não dá pra botar tudo a perder agora. Vai que... (risos)", diz.

Carolina Araújo Guimarães refez em Buenos Aires foto da infância com o pai, Marcelo Araújo, e os irmãos Rodrigo (em pé), Alexandre (camisa preta) e Victor Montagem em cima de fotos de arquivo pessoal

O motivo da promessa

O torcedor era presença constante no Nilton Santos até a derrocada alvinegra no Brasileirão de 2023. Esse foi o motivo da decisão drástica em busca de uma esperança. A ideia, após o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, foi escolher algo que o afetasse para "ajudar" o Botafogo.

"Sem sacrifício não tem vitória (risos). Minha esposa, que é super louca pelo Botafogo, tentava me convencer a ir a cada jogo. Sofri muita pressão e ainda estou sofrendo. Não entro lá no Monumental nem que me paguem! O que seria de mim se não pudesse manter a minha palavra. Não deixei minha família comprar ingresso pra mim", conta.



Por que ir a Buenos Aires?

Ainda assim, não é fácil ficar fora do momento especial do Glorioso, com campanhas históricas na Libertadores e Brasileiro. Principalmente quando os filhos foram ao Nilton Santos, sendo que o mais velho e o sobrinho entraram com os jogadores.

Carolina Araújo Guimarães com o filho Nicolas no Nilton Santos, enquanto João Vicente viu pela TV Arquivo pessoal

Resta a João assistir pela TV. Normalmente faz isso com os filhos Erik, de seis anos, e Nicolas, de cinco, já que a mulher segue indo com os irmãos e o pai. E será assim também na final da Libertadores, onde João pretende ficar em um local próximo ao Monumental de Nuñez.

Mas afinal, por que viajar se não estará no estádio? "É um momento histórico. Não tinha como não vir. Pensei em vir de bicicleta, moto… Carol só faltou me matar. Até o último instante eu estava pronto pra vir de carro. Conseguimos há três dias as vagas no voo", explica.

Chance de chá revelação no Monumental



Para João e Carolina irem a Buenos Aires, os filhos ficaram com a avó materna, em Niterói. Mas a viagem será rápida, já que toda a família retorna na manhã de domingo (1º), para o aniversário de sete anos de Erik.

"Era um problemão pra gente", explica.

João Vicente com o filho Erik, que faz aniversário um dia depois da final da Libertadores Arquivo Pessoal

A maratona ainda pode ter um componente especial antes da final da Libertadores, neste sábado. Os dois pensam em fazer um chá revelação para informar o sexo do terceiro filho à família.

Eles até compraram um lançador de confetes, mas não puderam embarcá-lo no avião, o que ainda deixa a dúvida sobre a realização do 'evento', que teria transmissão de vídeo para quem ficou no Brasil.

Mais promessas por título do Botafogo

João Vicente, a mulher, Carolina, e os filhos Erik e Nicolas Arquivo Pessoal

O nome da criança, aliás, chegou a ser pensado como uma nova promessa de João em caso de título da Libertadores. Mas essa não será possível. "Brinquei muito que, se o bebê fosse menino, seria John ou, se fosse menina, Johana, por causa do Textor. Mas essa levo bronca de Carol (risos)".

Restaram então outras opções como tatuagem e pintar o cabelo. Ou então fazer o Caminho de Santiago, uma peregrinação que leva à Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha.

O torcedor diz estar pensando todas as promessas possíveis. Menos uma, que ele espera não fazer nunca mais.

"Outro ano sem ir ao estádio eu não aguento, espero não precisar fazer essa promessa de novo. Tenho a certeza de que, em breve, viajarei de novo pra uma outra final. E a próxima vou ter que assistir de dentro", avisa.