Publicado 30/11/2024 07:00

Rio - Treinador do Botafogo, Artur Jorge pode dar sequência ao sucesso de técnicos portugueses no futebol brasileiro nos últimos anos caso conquiste o título da Conmebol Libertadores. Ele terá neste sábado (30), no Monumental de Núñez, o Atlético-MG como adversário na grande final.

Artur Jorge, em caso de título com o Glorioso, se juntará a dois compatriotas com passagens de brilho no Brasil: Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, campeão em 2019 pelo Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, que levantou o troféu continental em 2020 e 2021.



Artur Jorge, em caso de título com o Glorioso, se juntará a dois compatriotas com passagens de brilho no Brasil: Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, campeão em 2019 pelo Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, que levantou o troféu continental em 2020 e 2021.

O europeu não participou de toda a campanha do Botafogo na Libertadores, mas viu a equipe se classificar em meio à solidificação do seu trabalho. Ele só estreou na segunda rodada da fase de grupos, na derrota por 1 a 0 para a LDU em Quito, no Equador - antes, com Fabio Matias, o Alvinegro passou pela Pré-Libertadores por Aurora e Red Bull Bragantino, e estreou com derrota dura no Nilton Santos por 3 a 1 para o Junior Barranquilla.

O título na Argentina ainda pode chegar com sabor especial. Artur Jorge foi contratado para a reformulação da SAF do Glorioso após a frustração de 2023 e entregaria o troféu logo na primeira final de Libertadores disputada pelo clube.

Além da Libertadores, o Botafogo desponta como favorito ao título do Brasileirão, o que aumentaria ainda mais o feito do treinador. A equipe lidera com 73 pontos, três a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado, e pode carimbar o tricampeonato na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, contra o Internacional, caso vença e consiga combinação de resultados.

