Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2024 10:30

Rio - Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique correspondeu dentro de campo e se tornou o principal protagonista do Botafogo na temporada. O atacante vive um ano mágico e busca levar o Alvinegro rumo a Glória Eterna neste sábado, contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, para coroar o desempenho e, muito provavelmente, se tornar o Rei da América.

Se eleito, Luiz Henrique se tornará o 15º brasileiro a conquistar o prêmio de Rei da América. A premiação foi criada em 1971 pelo jornal "El Mundo", mas desde 1986 é organizada pelo jornal uruguaio "El País". Entre os brasileiros que já conquistaram o prêmio estão Tostão, Pelé, Zico, Socrates, Raí, Cafu, Bebeto, Romário, Neymar, Ronaldinho, Luan, Gabigol, Marinho e Pedro (veja todos os vencedores ao fim da reportagem).

Com o sucesso dos clubes brasileiros nos últimos anos na Libertadores, o prêmio tem sido dominado por nomes dos clubes do país. Desde 2019, jogadores como Gabigol, Marinho e Pedro foram coroados como Rei da América. Marinho, por sua vez, foi eleito mesmo sem ganhar a Libertadores (foi vice para o Palmeiras), assim como o argentino Julián Álvarez, do River Plate, em 2021. No ano passado, o vencedor foi Germán Cano, artilheiro da Libertadores pelo Fluminense.

Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo por mais de R$ 106 milhões junto ao Betis, da Espanha. O jogador soma 51 jogos, 11 gols e cinco assistências. No mata-mata da Libertadores, teve papel crucial para as classificações, principalmente na goleada histórica por 5 a 0 sobre o Peñarol, do Uruguai, na semifinal, quando marcou um gol e deu uma assistência e só faltou fazer chover. Na competição, participou de cinco gols, tendo feito três até o momento da final.

Além do grande desempenho na Libertadores, Luiz Henrique também foi peça fundamental para deixar o Glorioso perto do título no Brasileirão. Com o Alvinegro na liderança e a duas rodadas de ser campeão após 29 anos, o camisa 7 tem tudo para ser eleito o craque da competição. Tudo isso lhe rendeu uma vaga na seleção brasileira, onde também vem colecionando boas atuações.

Neste sábado, Luiz Henrique enfrentará sua batalha mais importante com a camisa do Botafogo e que pode lhe coroar de vez como o favorito ao Rei da América. O Glorioso enfrenta o Atlético-MG na final da Libertadores, às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Veja todos os vencedores do Rei da América

2023 - Germán Cano (ARG) - Fluminense

2022 - Pedro (BRA) - Flamengo

2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate

2020 - Marinho (BRA) - Santos

2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo

2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate

2017 - Luan (BRA) - Grêmio

2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional

2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate

2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate

2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG

2012 - Neymar (BRA) - Santos

2011 - Neymar (BRA) - Santos

2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional

2009 - Verón (ARG) - Estudiantes

2008 - Verón (ARG) - Estudiantes

2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México

2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo

2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians

2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2002 - Cardozo (PAR) - Toluca

2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors

2000 - Romário (BRA) - Vasco

1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate

1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors

1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate

1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield

1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1994 - Cafu (BRA) - São Paulo

1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla

1992 - Raí (BRA) - São Paulo

1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield

1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia

1989 - Bebeto (BRA) - Vasco

1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club

1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali

1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate

1985 - Romerito (PAR) - Fluminense

1984 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1983 - Sócrates (BRA) - Corinthians

1982 - Zico (BRA) - Flamengo

1981 - Zico (BRA) - Flamengo

1980 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1979 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1978 - Mario Kempes (ARG) - Valencia (ESP)

1977 - Zico (BRA) - Flamengo

1976 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1975 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1974 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1973 - Pelé (BRA) - Santos

1972 - Teófilo Cubillas (PER) - Alianza Lima

1971 - Tostão (BRA) - Cruzeiro