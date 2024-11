Familiares dos jogadores do Botafogo fizeram uma roda de oração antes da final da Libertadores - Leonardo Bessa

Publicado 30/11/2024 16:37 | Atualizado 30/11/2024 16:41

Pouco mais de meia hora antes do início da final da Libertadores, às 17h (de Brasília), uma cena chamou a atenção no estádio Monumental de Nuñez. Familiares dos jogadores do Botafogo realizaram uma roda de oração na arquibancada, antes do confronto contra o Atlético-MG.

O Glorioso vai em busca do título inédito e, diante da importância da partida, o dono da SAF, John Textor, bancou voos fretados para levar familiares de jogadores, assim como membros do departamento de futebol e funcionários do clube.

Ao todo, foram três viagens bancadas pelo empresário americano, que está na Argentina para acompanhar a final da Libertadores.

O Botafogo pode conquistar seu primeiro título na era SAF neste sábado.