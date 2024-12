John Textor levanta taça da Libertadores - AFP

John Textor levanta taça da LibertadoresAFP

Publicado 30/11/2024 21:01

Argentina - "Tem coisas que só acontecem com o Botafogo", a frase emblemática que marca a história do clube de General Severiano tem novo significado a partir desde dia 30 de novembro de 2024. Ao menos é o que afirmou John Textor, acionista majoritário da SAF do clube carioca, após o título inédito da Libertadores.

"Essa expressão de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo ganhou um novo significado hoje. Perdemos um jogador expulso com um minuto de jogo e toda a América do Sul pensou que estava acabado, mas esse grupo provou hoje a força mental que tem, algo que todos estavam falando sobre. Eles acreditaram", afirmou o empresário em entrevista à "ESPN".

A frase costumou ser utilizada muito tempo para falar de derrotas incríveis que o clube carioca teve em alguns momentos importante. No ano passado, com a derrocada no Brasileiro foi novamente citada.

"É na América do Sul que há essas grandes conexões, é maior do que essas coisas de Europa. Estávamos apenas tentando o Campeonato Brasileiro, e isso aconteceu. É fenomenal. Eu tive o trabalho mais fácil da noite, meu trabalho foi apenas sentar e assistir à mágica acontecer", disse Textor.