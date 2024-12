Artur Jorge celebra título da Libertadores ao lado de John Textor - AFP

Publicado 30/11/2024 21:10

Argentina - Campeão da Libertadores pelo Botafogo, Artur Jorge, exaltou o roteiro da final da competição, vencida pelo Alvinegro diante do Atlético-MG. Com um jogador a menos desde 40 segundos do primeiro tempo, o clube carioca se superou para derrotar o adversário mineiro por 3 a 1 e conquistar o título inédito. O feito da sua equipe foi exaltado pelo treinador.

"Temos muito de emoção dentro de cada um de nós. Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É um feito enorme", afirmou Artur Jorge.

Artur Jorge exaltou a postura dos jogadores do Botafogo e deu a eles todo o protagonismo da conquista que é a maior da história do clube carioca.

"Eu, como técnico, só tenho que me render a todos essas atletas, a qualidade humana, futebolística de cada um deles, porque foram animais de competição. Só uma equipe com essa vontade consegue um feito deste tamanho. Estou muito, muito feliz por levar esse troféu para o Botafogo. Meus jogadores trabalharam imensos desde o Aurora com essa objetivo", disse.