Nathan Gama, de 34 anos, e Guilherme Carvalho, de 32 anos - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Nathan Gama, de 34 anos, e Guilherme Carvalho, de 32 anosLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 00:09

Argentina - Campeão da Libertadores e perto de conquistar o Brasileiro, o Botafogo ainda poderá ter uma maratona de jogos na reta final de 2024. Isso porque além de disputar mais dois jogos pela Série A, o Alvinegro poderá fazer mais quatro partidas pelo Intercontinental, competição que conta com os principais campeões do planeta neste fim de ano, no Catar. Os torcedores do Botafogo, Nathan Gama, de 34 anos, e Guilherme de Carvalho, de 32 anos, que viajaram para Buenos Aires e acompanharam o título inédito da Libertadores divergiram sobre a expectativa que tem em relação ao Alvinegro na competição.

Natan Gama acredita que o Botafogo deve ao menos chegar na final da competição. Com isso, o torcedor reforçou a importância de vencer o Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Internacional, para o elenco poder descansar. A estreia no Intercontinental ocorre no próximo dia 11, no Catar, apenas três dias após a última rodada do Brasileiro.

"Acredito que o Botafogo precisa pelo menos chegar na final do Intercontinental. Então acho que seja importante que o Botafogo garanta o título na quarta contra o Internacional, pensando na disputa do Intercontinental. Sei que pode parecer exagero cobrar algo desse elenco, depois desse título e dessa grande temporada, mas seria importante. Dar um gás na quarta para ter uma semana antes do Intercontinental para eles aproveitarem também os títulos", afirmou Natan Gama.

Já Guilherme preferiu não fazer cobranças em relação a resultados na competição. Feliz com a conquista, o torcedor deseja que o Botafogo demonstre o mesmo nível de atuações que teve ao longo do ano de 2024.

"Torço para que o Botafogo faça uma campanha competitiva, não exijo que chegue na final. Espero que faça uma campanha competitiva. O título da Libertadores mostrou a força desse elenco, que já entrou para a história do Botafogo", disse Guilherme de Carvalho, de 32 anos.

A estreia do Botafogo no Intercontinental acontecerá no próximo dia 11 contra o Pachuca, do México. Caso, o Botafogo avance de fase irá encarar o Al-Ahly, do Egito, na semifinal, no próximo dia 14. No próximo dia 18 será a final contra o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões.