Atletico MG x Botafogo pela final da Libertadores no Estadio Monumental de Nunez. 30 de Novembro de 2024, Buenos Aires, Argentina. Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2024 19:02 | Atualizado 30/11/2024 19:02

Rio - O Botafogo é campeão da Libertadores. O Glorioso venceu o Atlético-MG por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, na Argentina, e entrou para o seleto grupo de campeões da América. Com a conquista do Alvinegro, o Rio de Janeiro chegou a seis títulos da competição e se isolou como a segunda cidade do Brasil com mais taças.

A taça da Libertadores permanece no Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo. Em 2022, o Flamengo venceu o Athletico-PR na decisão e faturou o tricampeonato continental. Já no ano passado, foi a vez do Fluminense entrar para o grupo de campeões da América. Já neste ano, o Botafogo conquistou o título também de forma inédita.

Dos seis títulos do Rio de Janeiro na Libertadores, metade pertence ao Flamengo. Já Botafogo, Fluminense e Vasco possuem um cada. A Cidade Maravilhosa ultrapassou Porto Alegre, com cinco, e agora está um atrás de São Paulo, com sete (Santos é considerado um município no litoral do estado de São Paulo e, por isso, a vantagem dos paulistas não é maior).

A cidade mais vitoriosa da história da Libertadores é Buenos Aires. A capital argentina soma 13 títulos, sendo seis do Boca Juniors, quatro do River Plate e um do Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield, cada. Avellaneda, também da Argentina, e Montevidéu, a capital uruguaia, possuem oito cada uma e completam o pódio.

Cidades mais vitoriosas da Libertadores:

1º - Buenos Aires (Argentina): 13 (Boca Juniors [6], River Plate [4], Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield [1])

2º - Avellaneda (Argentina): 8 (Independiente [7] e Racing [1])

2º - Montevidéu (Uruguai): 8 (Peñarol [5] e Nacional [3])

4º - São Paulo (Brasil): 7 (São Paulo [3], Palmeiras [3] e Corinthians [1])

5º - Rio de Janeiro (Brasil): 6 (Flamengo [3], Fluminense [1], Vasco [1] e Botafogo [1])

6º - Porto Alegre (Brasil): 5 (Grêmio [3] e Internacional [2])

7º - La Plata (Argentina): 4 (Estudiantes)

8º - Santos (Brasil): 3 (Santos)

8º - Belo Horizonte (Brasil): 3 (Cruzeiro [2] e Atlético-MG [1])

10º - Medellín (Colômbia): 2 (Atlético Nacional)