Troféu do Mundial de Clubes de 2025 tem vários detalhes, como o nomes dos países membros da FifaDivulgação / Fifa

Publicado 30/11/2024 19:13

Rio de Janeiro a única cidade a ter três representantes no Rio - O título inédito da Libertadores conquistado pelo Botafogo faz dono Mundial de Clubes , que agora conhece todos os 32 participantes. O Glorioso se junta a Flamengo , campeão em 2022, e Fluminense , em 2023, e faz com que o Vasco seja o único grande carioca a ficar fora do torneio nos Estados Unidos.

Além deles, o Palmeiras é o outro classificado pelo Brasil, único a ter quatro clubes. A América do Sul ainda conta com os argentinos River Plate e Boca Juniors.



Por 25 anos, desde que conquistou a América em 1998, os vascaínos tiveram a oportunidade de provocar tricolores e alvinegros, mas agora vê os dois se igualarem em número de títulos do principal torneio do continente. Só que, além disso, os rivais terão a oportunidade de participar do novo super Mundial de Clubes, assim como os rubro-negros.

Ou seja, de 15 de junho de 2025 a 13 de julho, a cidade do Rio estará mobilizada com o torneio, com três dos quatro grandes clubes enfrentando potências do futebol.



Já o Vasco inclui mais uma linha à extensa lista de decepções que vem proporcionando a seu torcedor na última década.



Os classificados para o Mundial de Clubes de 2025



- América do Sul: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil), River Plate, Boca Juniors (Argentina);



- Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea, Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus, Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica, Porto (Portugal);

- Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul);



- África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia);



- América do Norte: Seattle Sounders, Inter Miami (Estados Unidos), Pachuca, León, Monterrey (México);



- Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).

Quando será o sorteio dos grupos do Mundial

evento no dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami, para sortear os oito grupos do torneio. O A Fifa definiu que haverá um, em Miami, para sortear os oito grupos do torneio. O Flamengo é esperado como um dos cabeças de chave e o Fluminense tem uma pequena chance também.

As sedes nos Estados Unidos



Ao todo, 11 cidades americanas receberão os jogos em 2025. E Orlando será a única com dois estádios à disposição.

- Miami (Estádio Hard Rock)

- Seattle (Lumen Field)

- Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

- Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

- Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

- Nashville (GEODIS Park)

- Charlotte (Estádio Bank of America)

- Cincinnati (Estádio TQL)

- Washington DC (Audi Field)

- Filadelfia (Lincoln Financial Field)

- Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)