Luiz Henrique compartilhou a festa de comemoração do título do Botafogo, com provocação ao Atlético-MG - Reprodução de vídeo do Instagram

Publicado 01/12/2024 10:33

cantaram uma música ironizando o apelido do adversário da final.

A festa do título da Libertadores do Botafogo varou a noite de sábado para domingo, em Buenos Aires, e teve um momento de provocação ao Atlético-MG. Em live no Instagram, Luiz Henrique e companheiros

"Dança, dança... dança da bundinha. No Monumental, o Galo virou galinha", cantaram jogadores e membros da comissão técnica.



No Monumental, o Galo virou galinha! pic.twitter.com/Gv1N0A4YY7 — Informa Fogo (@informafogo) December 1, 2024

Não foi a única provocação. Júnior Santos também ironizou Deyverson, que no confronto pelo Brasileirão, dia 20, fingiu que daria um passe, mas jogou a perna para trás e a segurou com o braço.



"Segura suas pernas que o bonde vai passar", disse o atacante autor do terceiro gol na vitória por 3 a 1, no Monumental de Nuñez.



A comemoração particular teve a presença de familiares e outros profissionais do futebol. E as ironias contra o adversário foram uma resposta ao clima criado após o confronto no Brasileirão.



No empate em 0 a 0, os jogadores dos dois times discutiram durante e após o jogo. Hulk acusou Luiz Henrique de chamar o Galo de "time de m..." e o criticou.