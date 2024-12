Torcida do Botafogo festeja o título da Libertadores - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 17:00 | Atualizado 01/12/2024 17:02

Rio - A espera chegou ao fim. O Botafogo conquistou o inédito título da Libertadores , neste sábado (30), após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no Monumental de Núñez, na Argentina. Em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, os alvinegros fizeram uma grande festa. A Cidade Maravilhosa amanheceu com inúmeras camisas do Glorioso nas ruas e com a expectativa pela comemoração oficial.