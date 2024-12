Momento protagonizado pelo torcedor do Botafogo viralizou nas redes sociais - Reprodução / X

Momento protagonizado pelo torcedor do Botafogo viralizou nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 01/12/2024 10:13 | Atualizado 01/12/2024 10:15

Rio - Uma cena inusitada chamou a atenção de quem estava presente na Niltão Fan Fest, evento organizado pelo Botafogo , no Nilton Santos, para a torcida do clube assistir à final da Libertadores. Um torcedor foi flagrado comemorando e balançando uma bandeira no teto do estádio e acabou viralizando nas redes sociais.

O momento aconteceu antes do jogo contra o Atlético-MG, que terminou com vitória por 3 a 1 e título do Glorioso no torneio continental , o primeiro da história do clube.