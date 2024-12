Eduardo Paes critica postura de guardas municipais em episódio de agressão contra botafoguenses - Reprodução/Redes sociais

Eduardo Paes critica postura de guardas municipais em episódio de agressão contra botafoguensesReprodução/Redes sociais

Publicado 01/12/2024 09:46 | Atualizado 01/12/2024 09:53

Rio - Eduardo Paes anunciará em uma coletiva de imprensa, às 11h (de Brasília), como será a organização da festa da torcida do Botafogo na cidade para comemorar o título da Libertadores . O prefeito do Rio comunicou-se através de suas redes sociais.

Falei há pouco com o presidente do @Botafogo e sabemos que a torcida quer comemorar a grande conquista de hoje. Às 11hs devemos fazer coletiva no @OperacoesRio anunciando alguns ajustes que certamente serão necessários na circulação da cidade hoje, especialmente na região de… pic.twitter.com/h12yM9WJQ1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 1, 2024

De acordo com Paes, precisarão ser feitos ajustes no trânsito da cidade, principalmente na região de General Severiano, onde fica a sede do clube, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Além disso, ele garantiu que dará todo o suporte para que os torcedores do clube possam comemorar a conquista da Libertadores.

A tendência, de acordo com o Glorioso, é de que a delegação desembarque no Galeão às 14h (de Brasília). Segundo o aeroporto, a saída será pelo Terminal de Cargas e não no terminal de desembarque de passageiros ou pelo Salão Nobre.