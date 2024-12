Elenco do Botafogo celebra título da Libertadores - AFP

Publicado 01/12/2024 08:32

O tradicional espanhol 'As' destacou a foto de Luiz Henrique levantando a taça do torneio continental com a seguinte legenda: "Por ti, Garrincha". O 'Marca' também evidenciou o camisa 7 alvinegro na conquista.



Na terra do rei, a 'BBC' colocou que o clube carioca "desafiou as probabilidades com um a menos" para conquistar seu primeira título histórico na Copa Libertadores. O 'Daily Mail', por sua vez, disse que, mesmo com a expulsão "caótica" de Gregore com 30 segundos, o Botafogo conseguiu segurar o Galo para levar a conquista inédita.

Já na Itália, o 'Corriere Dello Sport' declarou que foi a "noite do Botafogo" no Monumental de Nuñez, enquanto a 'Gazzeta Dello Sport' enfatizou que a equipe alvinegra protagonizou um "verdadeiro milagre" no último sábado (30).

O português Artur Jorge também foi exaltado pela imprensa de seu país. O treinador foi destacado nas manchetes dos veículos 'A Bola', 'O Jogo' e 'Record'.

"Parabéns, Artur Jorge! O Botafogo é campeão sul-americano!", manchetou o 'A Bola'.



"Histórico: Botafogo de Artur Jorge conquista a Libertadores de 2024", seguiu 'O Jogo'.



"Equipe do técnico português atuou 90 minutos com menos um jogador, mas mesmo assim venceu", complementou o 'Record'.