Botafogo teve conquista exaltada pelo 'Olé'Reprodução / Internet

Publicado 30/11/2024 22:20

Rio - Principal diário esportivo da Argentina, o "Olé" destacou o título do Botafogo, conquistado em Buenos Aires, sobre o Atlético-MG, neste sábado. A publicação citou a soberania e a qualidade do grupo alvinegro na cidade, no país e também na América do Sul.

"E o futebol, apesar de algumas exceções, é justo: o Botafogo é o melhor time do Rio de Janeiro, do Brasil e da Copa Libertadores. Porque apesar de lutar com um a menos, num Estádio Monumental pintado de preto e branco, conseguiu ser melhor que o Atlético Mineiro e levar a primeira estrela para Nilton Santos", publicou o jornal.

O Botafogo faturou o troféu pela primeira vez em sua história e se tornou o quarto clube do Rio, junto de Flamengo, Vasco e Fluminense, a levantar o principal torneio de clubes da América do Sul. Nos últimos três anos, foram três conquistas cariocas (Flamengo em 2022, Fluminense em 2023, e Botafogo em 2024).

No Monumental de Nuñez, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, mesmo em desvantagem numérica desde os 40 segundos do primeiro tempo, quando Gregore foi expulso. A vitória valeu o título inédito.