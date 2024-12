John comemora o título ao lado de Luiz Henrique - Luis ROBAYO/AFP

John comemora o título ao lado de Luiz HenriqueLuis ROBAYO/AFP

Publicado 01/12/2024 14:41

Rio - O Botafogo conquistou a Libertadores e agora sonha alto para fechar a temporada com chave de ouro. Apesar da expectativa pela disputa do Intercontinental em dezembro, os jogadores tentam manter os pés no chão. O goleiro John ressaltou o foco no Brasileirão, onde o Glorioso é líder e está perto do título.

"Temos que manter os pés no chão porque ainda tem o Brasileiro pela frente para conquistarmos o título e coroar esse ano maravilhoso. O foco agora não é o Mundial, é o Brasileiro. Depois a gente pensa no que fazer no Mundial", disse o goleiro.

John foi determinante para o Botafogo conquistar a inédita Libertadores. O Alvinegro ficou com um a menos com apenas 30 segundos por causa da expulsão de Gregore, a mais rápida da história das finais. O Atlético-MG teve o controle da bola, mas o goleiro deu conta do recado com defesas importantes.

"Fico muito feliz. Esse título é muito importante. Fizemos um grande jogo, lutamos até o final e isso é o que vale a pena. É uma satisfação (ser campeão da Libertadores). Batalhamos muito desde o início do ano e passamos por muitas dificuldades, mas nós provamos a grandeza do Botafogo", afirmou.

Por fim, John não esconde o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira no futuro. Em 2024, o Botafogo teve jogadores como o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Luiz Henrique convocados pelo técnico Dorival Júnior, e agora o goleiro quer aumentar a lista de alvinegros com a amarelinha.

"Sonho está aí, assim como sonhei com o título e aconteceu. Se eu trabalhar do jeito certo, tenho certeza que as coisas vão acontecer", finalizou.