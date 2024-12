Lesão na coxa esquerda tirou Bastos da final da Libertadores - Reprodução / Instagram @bastosquissanga

01/12/2024

"A final é um jogo que tem um sabor diferente. Nenhum atleta gostaria de estar ficar fora. Foi um sentimento a princípio que deixou um pouquinho abaixo, mas acredito no grupo e nos colegas que realmente conseguiram fazer um bom papel. O mais importante foi ter torcido pelo grupo e as coisas correram bem no final. Agora tem que pensar em recuperar bem e esperar voltar o mais rápido possível para poder ajudar o Botafogo. É difícil, mas acredito que em um futuro próximo estarei disponível", disse Bastos, na zona mista do Monumental de Nuñez.

O angolano, que é o primeiro africano campeão da Libertadores, garantiu que o elenco alvinegro dará sequência ao momento vivido no último sábado (30) para que mais troféus sejam conquistados pelo Glorioso.



"É um momento único, um momento de muito orgulho. Tudo isso deve-se também, a muito trabalho árduo, dedicação, sobretudo acreditar sempre que tudo é possível. Para ser sincero, eu realmente não esperava. Estar a viver este momento, mas o trabalho nos trouxe aqui e estamos felizes por isso, estamos orgulhosos e vamos dar sequência e no futuro próximo, se Deus quiser, a gente consiga mais troféus", salientou.

"Realmente é o primeiro título do clube, estamos felizes em fazer parte dessa história. Esperamos que no futuro próximo o clube possa vir ganhar mais títulos", completou.