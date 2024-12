John Textor foi ovacionado por torcedores do Botafogo em festa do título no Rio - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 20:02 | Atualizado 01/12/2024 20:06

Rio - John Textor entrou para a história do Botafogo. O empresário americano resgatou o clube com forte investimento financeiro e levou para o topo da América do Sul com a conquista da Libertadores, neste sábado (30), no Monumental de Núñez. O todo poderoso da SAF do Glorioso foi ovacionado na festa deste domingo (1º), na enseada da praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Uh, John Textor", gritavam os torcedores do Botafogo que acompanhavam o trio dos campeões.

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou o inédito título da Libertadores. O voo de volta para o Rio de Janeiro atrasou por conta de um temporal em Buenos Aires, na Argentina, e a delegação chegou por volta de 16h30 (de Brasília), no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Depois, seguiram para a enseada da praia de Botafogo, na Zona Sul, onde chegaram 18h20, para festejar com a torcida.

Foi a primeira vez que o Botafogo disputou a Libertadores sob a gestão de John Textor. O Alvinegro precisou disputar a fase preliminar para chegar à fase de grupos e eliminou três campeões no mata-mata, além de superar o Atlético-MG na decisão jogando com um a menos desde os 30 segundos do primeiro tempo.

O Botafogo ainda pode conquistar mais um título na temporada. Líder do Brasileirão com três pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, o Alvinegro pode se sagrar campeão em caso de vitória sobre o Internacional, na quarta-feira (4), e tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, no mesmo dia. Em caso de empate, precisa torcer por derrota do time paulista.