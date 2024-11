Hulk, atacante e ídolo do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Hulk, atacante e ídolo do Atlético-MG Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 29/11/2024 18:45 | Atualizado 29/11/2024 19:00

Argentina - Durante coletiva realizada nesta sexta-feira (29), antes da decisão da Libertadores, em Buenos Aires, o atacante Hulk, do Atlético-MG, afirmou ter perdoado Luiz Henrique, do Botafogo, após o desentendimento ocorrido entre os dois no último encontro dos clubes, pelo Campeonato Brasileiro.

A discussão entre os atacantes aconteceu no Estádio Independência, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim do jogo, que acabou empatado em 0 a 0, Hulk foi até o técnico Artur Jorge reclamar sobre uma fala de Luiz Henrique.

O camisa 7 do Atlético-MG afirmou que o goleiro reserva do Galo lhe contou que o atacante do clube carioca teria dito que o time mineiro era uma "m...". Em resposta, Hulk rebateu Luiz Henrique, comparando o desempenho do jogador do Botafogo na seleção brasileira com sua própria trajetória na Amarelinha, e alfinetou: "só deu dois chutes na Seleção". Luiz, posteriormente, acabou sendo expulso no vestiário após atirar uma garrafa contra os seguranças do estádio.

"Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, eu acho que tem muito talento sim, é um jogador que tem muita qualidade, é muito jovem, tem tudo para ser um craque. Acho que perdão a gente aprende a perdoar diariamente, até porque a gente erra diariamente também e a gente também quer o nosso perdão", disse o capitão do Atlético nesta sexta.

"Mas assim, o Luiz Henrique... eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube. Tá perdoado, que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na Seleção, que Deus abençoe a carreira dele", continuou Hulk.

O camisa 7 do Galo ainda disse que o clube carioca é favorito no para levantar a taça. Ele acredita que o ano do Botafogo é melhor que o da equipe mineira, mas que em uma final, vence quem errar menos, não quem chega melhor.

"Realmente, eu falei que o Botafogo é o favorito. E continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, e uma final não ganha quem chega melhor no dia. É quem estiver mais concentrado, quem errar menos", opinou.



Neste sábado (30), às 17h (de Brasília), Botafogo e Atlético-MG entram em campo pelo título da Copa Conmebol Libertadores. Em jogo único no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, a partida pode ir a prorrogação em caso de empate, e se o placar não mudar, para pênaltis.