Denílson critica trabalho de Renato Gaúcho no FlamengoFoto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 29/11/2024 16:27

despertar interesse da principal emissora do país, o ex-jogador também é um desejo da Amazon Prime Vídeo para reforçar sua equipe para as transmissões do Brasileirão a partir de 2025. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco. Rio - A Globo ganhou concorrência na briga pela contratação de Denílson, que deixou a Band após 14 anos. Após, o ex-jogador tambémpara as transmissões do Brasileirão a partir de 2025. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco.

mais uma contratação de impacto do serviço de streaming para exibir o torneio pela primeira vez. Recentemente, a empresa acertou com Galvão Bueno para narrar as partidas. Denílson seriapara exibir o torneio pela primeira vez. Recentemente,

Oficialmente, a Band já confirmou que Denílson não seguirá na emissora em 2025. Nos bastidores, comenta-se que o motivo da saída é o descontentamento do ex-jogador com um programa que lhe foi prometido, mas não saiu do papel.

Denílson participava do programa "Jogo Aberto" desde 2010, ao lado de Renata Fan. A expectativa é que ele permaneça na Band até a segunda metade do mês de dezembro. Com a sua saída, a tendência é que o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli ganhe mais espaço.



A saída de Denílson causou comoção entre os colegas. O ex-jogador tinha renovado o contrato em fevereiro, mas a promessa de ganhar um programa próprio não saiu do papel. Hoje, ele é o ex-jogador comunicador com mais seguidores e mais contratos publicitários ativos na TV.