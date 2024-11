CT Carlos Castilho, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

protesto na tarde desta sexta-feira (29) na porta do CT Carlos Castilho por conta da má fase do time, que corre risco de ser rebaixado no Brasileirão. Cerca de 40 tricolores estiveram no local e alguns chegaram a conversar com Thiago Silva e Thiago Santos, dois líderes do elenco. Rio - Torcedores do Fluminense realizaram umpor conta da má fase do time, que. Cerca de 40 tricolores estiveram no local e alguns, dois líderes do elenco.

O Fluminense permitiu que seis representantes dos torcedores entrassem no CT para conversar com representantes do clube. Durante o papo com os zagueiros, houve cobrança de "raça" por parte dos jogadores na reta final do campeonato.

Inicialmente, o desejo das duas torcidas organizadas que estiveram no local era uma conversa com todo elenco ou ninguém. Porém, os representantes foram convencidos a aceitar o papo com os dois Thiagos.

A três rodadas do fim do Brasileirão, o Fluminense ocupa a 16ª colocação, com 39 pontos. O risco de rebaixamento está em 37,3%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O time de Mano Menezes volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena.