Mano Menezes tem a missão de salvar o Fluminense do rebaixamentoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 29/11/2024 12:30 | Atualizado 29/11/2024 12:37

Rio - Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense depende apenas dele para se manter na elite do futebol brasileiro em 2025. O Tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa se manter à frente dos rivais na disputa, como Criciúma e Bragantino, nas últimas três rodadas do Brasileirão.

Não é uma missão fácil. Nas últimas três rodadas, o Fluminense terá dois jogos fora de casa e ambas em campo sintético. Para se manter fora da zona de rebaixamento e assegurar a permanência na Série A em 2025, terá que impedir que Criciúma e Bragantino tirem a diferença de pontos.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense tem 37,3% de risco de cair . O número mágico para escapar é 45 pontos, mas é possível evitar o rebaixamento com 43 ou 44 pontos, que possuam chances remotas de 17% e 2%, respectivamente. Abaixo disso, a possibilidade supera os 50%.

Risco de queda por pontuação:

39 pontos: 100%

40 pontos: 99%

41 pontos: 90%

42 pontos: 58%

43 pontos: 17%

44 pontos: 2%

Veja as contas do Fluminense para fugir do rebaixamento:

Somar 9 pontos

Se o Fluminense vencer os três jogos restantes, estará matematicamente livre do rebaixamento.

Somar 7 pontos

Se o Fluminense vencer dois jogos e empatar um, somará sete pontos. Para se manter na primeira divisão, teria que torcer para o Criciúma tropeçar pelo menos uma vez.

Somar 6 pontos

Se o Fluminense vencer dois jogos e somar seis pontos, terá que torcer para o Criciúma e Bragantino não vencerem todos os jogos para permanecer na primeira divisão.

Somar 5 pontos

Se o Fluminense vencer um jogo e empatar dois, somará cinco pontos. Portanto, teria que torcer para o Criciúma não fazer mais do que seis pontos. Se igualar, a decisão seria no saldo de gols. Já o Bragantino não poderia vencer todos os jogos.

Somar 4 pontos

Se vencer um jogo e empatar um, o Fluminense somará quatro pontos. Assim, o Criciúma não poderia vencer dois jogos. Se tiver uma vitória e dois empates, empata nos 43, mas perde no desempate. Já o Bragantino não poderia somar mais do que 6 pontos.

Somar 3 pontos

Se o Fluminense vencer apenas um jogo, somará apenas três pontos. O risco de queda, neste caso, seria acima de 50%. Teria que torcer para o Criciúma não somar mais do que 4 pontos, enquanto o Bragantino não poderia vencer dois jogos. Se tiver uma vitória e dois empates, empata nos 42, mas perde no desempate.

Somar 2 pontos

Se o Fluminense empatar dois jogos e somar apenas dois pontos, o Criciúma não poderia somar mais do que 3 pontos. Se conseguir três pontos com três empates, não superaria. Mas se conseguir uma vitória, empata em pontos e a decisão seria no saldo. Já o Bragantino não poderia somar mais do que 4 pontos.

Somar 1 ponto

Se somar apenas um ponto, o Fluminense ficará em situação muitíssimo delicada e terá que torcer para o Criciúma não somar mais do que 2 pontos, enquanto o Bragantino não poderia fazer mais do que 4 pontos. O risco de queda neste cenário é de 99%.

Somar 0 pontos

Se perder todos os jogos, o Fluminense estará matematicamente rebaixado. Exceto se o Criciúma não somar mais do que 2 pontos e o Bragantino não fizer mais do que 3 pontos. Mas as chances desses cenários são remotas.

Jogos restantes:

Fluminense: Athletico-PR (F), Cuiabá (C) e Palmeiras (F)

Criciúma: Corinthians (C), Flamengo (C) e Bragantino (F)

Bragantino: Cruzeiro (C), Athletico-PR (F) e Criciúma (C)