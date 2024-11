Keno sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa direita - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Keno sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa direitaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/11/2024 16:05

Rio - O Fluminense sofreu uma baixa importante para as últimas três partidas do Brasileirão. O atacante Keno sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e desfalcará a equipe neste domingo (1º), contra o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 36ª rodada.

Keno sentiu dores durante o jogo contra o Criciúma, na última terça-feira (26), no Maracanã. O jogador realizou exames na quarta (27), que detectaram uma lesão na posterior da coxa direita. Ele não viajou com a delegação para Curitiba e ficou no Rio de Janeiro para tratamento.

Sem Keno à disposição, o técnico Mano Menezes terá que mudar a escalação. O treinador pode optar por mudar o esquema e colocar Lima entre os titulares como em outras ocasiões ou manter o esquema com a entrada de Kevin Serna no lugar do camisa 11.