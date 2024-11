Isaque e Riquelme Felipe fazem dupla de sucesso no Fluminense sub-17 - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 29/11/2024 18:04

Rio - Isaque e Riquelme Felipe, joias do Fluminense , viajaram com a delegação para Curitiba, onde irá ocorrer o duelo com o Athletico-PR, no domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Ambos fazem parte da promissora geração do Tricolor em Xerém, apelidada de 'Esquadrilha 07'. A informação foi publicada primeiramente pelo 'ge'.