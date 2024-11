Mano Menezes em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/11/2024 07:30 | Atualizado 29/11/2024 07:36

Rio - O Fluminense perdeu a chance de definir a permanência na primeira divisão nos jogos dentro de casa e, agora, terá que fazer sua parte longe da torcida. Por isso, o Tricolor antecipou a viagem para Curitiba e fará um "intensivão" no gramado sintético do Coritiba, neste sábado (30), véspera do confronto direto contra o Athletico-PR na luta contra o rebaixamento, segundo o "ge".

A viagem da delegação tricolor foi antecipada. A ideia da comissão técnica é aumentar a preparação para acostumar com o gramado sintético do estádio do Athletico-PR. Desde que a grama foi implementada em 2016, foram nove jogos, seis derrotas e apenas duas vitórias, além de um empate. A última vitória aconteceu em 2021, por 1 a 0, com gol contra do time paranaense.

O Fluminense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 39 pontos, enquanto o Athletico-PR é o 15º, com 41. O Tricolor visita o Furacão no próximo domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão.