Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - AFP

Publicado 29/11/2024 14:09

Rio - O torcedor menor de idade que insultou Vini Jr durante a partida contra o Rayo Vallecano, em fevereiro deste ano, foi multado e banido dos estádios por um ano. Em nota oficial, o Real Madrid informou que o jovem admitiu a má conduta, pediu desculpas e aceitou a punição imposta pela Procuradoria de Menores, que também prevê medidas socioeducativas.

O jovem terá que pagar multa imposta pela Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. É o quarto processo judicial de racismo contra jogadores do Real Madrid finalizado desde junho deste ano. O clube informou que ainda tem outros casos em andamento e reiterou a luta para "proteger os valores e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol".

Veja a nota oficial do Real Madrid:

"O Real Madrid C. F. comunica que o menor que proferiu insultos racistas ao nosso jogador Vinicius Júnior no estádio Vallecas, durante a realização do jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid, no dia 18 de fevereiro de 2024, pediu desculpas e manifestou o seu pesar pela sua conduta em uma carta de desculpas dirigida a Vinicius Júnior, aceitando na jurisdição juvenil, em consequência do acordo de compensação extrajudicial alcançado, realizar o atividades socioeducativas que lhe sejam propostas pela Procuradoria de Menores, bem como não acessar estádios onde sejam realizadas competições oficiais pelo período de um ano.

Além disso, deverá pagar a multa pecuniária imposta por seu comportamento pela Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte.

Desde o passado mês de Junho, já decorreram quatro processos judiciais que, quer na jurisdição penal, quer na jurisdição juvenil, terminaram com a punição dos autores dos intoleráveis actos racistas que tanto em diferentes estádios desportivos como em fóruns e redes sociais têm cometidos contra jogadores do Real Madrid.

O Real Madrid, que juntamente com os seus jogadores instaurou ações penais privadas nestes processos e o exerce noutros atualmente pendentes, continuará a trabalhar para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do desporto."