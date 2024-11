Jogo da Superliga masculina de vôlei começou sem árbitro de linha - Reprodução / SporTV

Publicado 29/11/2024 11:15 | Atualizado 29/11/2024 11:28

Rio - Um fato inusitado marcou o jogo entre Suzano e Sesi-Bauru pela Superliga masculina de vôlei, nesta quinta-feira (28), em São Paulo. O árbitro de linha André Luis Pessinati foi assaltado a caminho da partida, que ocorreu normalmente. Ele foi substituído a partir do segundo set por Marcos Mergulhano, árbitro mais próximo do local.

O árbitro André Luis Pessinati perdeu a moto e o equipamento de trabalho durante o assalto. A comissão de arbitragem foi avisada sobre o ocorrido e o primeiro set acabou sendo disputado sem os juízes de linha. O caso não atrapalhou a partida. O Suzano venceu o Sesi-Bauru no tie-break por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 25/22, 21/25, 25/20 e 15/10.

O Suzano é o quinto colocado da Superliga masculina de vôlei, com quatro vitórias e quatro derrotas em oito partidas disputadas. Já o Sesi-Bauru tem o mesmo aproveitamento de 50%, com três vitórias e três derrotas em seis partidas. O Sesi-Bauru volta a quadra no dia 2 de dezembro, contra o Guarulhos, enquanto o Suzano encara o Praia Clube, no dia 3.