Denílson vai deixar a Band após 14 anosReprodução

Publicado 29/11/2024 09:30 | Atualizado 29/11/2024 09:32

Rio - Denílson está de saída da Band após 14 anos. O ex-jogador, que tinha contrato até 2027, decidiu deixar a emissora e comunicou na última segunda-feira (25). Nos próximos dias, as partes vão se reunir para formalizar o distrato.

O motivo da saída seria o interesse da Globo. A emissora deseja que ele faça parte do elenco de esportes para o novo programa do SporTV, que irá ao ar nas noites de domingo a partir de 2025, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da "Folha de São Paulo".

A Globo busca mais ex-jogadores para o novo programa, que será o grande lançamento do SporTV em 2025. Recentemente, a emissora contratou Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e com passagem pelo Vasco, e que estava na ESPN.

Denílson participava do programa "Jogo Aberto" desde 2010, ao lado de Renata Fan. A expectativa é que ele permaneça na Band até a segunda metade do mês de dezembro. Com a sua saída, a tendência é que o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli ganhe mais espaço.

A saída de Denílson causou comoção entre os colegas. O ex-jogador tinha renovado o contrato em fevereiro, mas a promessa de ganhar um programa próprio não saiu do papel. Hoje, ele é o ex-jogador comunicador com mais seguidores e mais contratos publicitários ativos na TV.