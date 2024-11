Desafio de Richard Jacobi é contra o tarimbado Alisson Vicente - (Foto: Divulgação)

Publicado 29/11/2024 08:00

O peso-pesado da equipe CMSystem, Richard Jacobi, está escalado para fazer a luta principal do evento Cidade da Luta 11, que está agendada para acontecer neste sábado (30/11), em Campo Largo, no Paraná.



O desafio de Richard Jacobi é contra o tarimbado Alisson Vicente. Enquanto Jacobi possui um cartel de 11 lutas, com oito vitórias, duas derrotas e um empate, seu oponente registra 52 lutas disputadas, com 27 vitórias, 24 derrotas e um empate.