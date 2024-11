Projeto social Tatame do Bem foi destaque nos eventos do BJJ Storm - (Foto: Dai Bueno)

Publicado 28/11/2024 09:00 | Atualizado 28/11/2024 17:39

O Jiu-Jitsu, mais do que uma arte marcial, é uma ferramenta poderosa de transformação social. E em Minas Gerais, o projeto social Tatame do Bem, liderado pelo faixa-preta Rodrigo Assalim, vem cumprindo à risca essa ideia e mudando centenas de vidas.



Fundado há 15 anos, o projeto hoje atende cerca de 500 crianças e adolescentes nos municípios de Formiga, Pimenta, Iguatama e Bichinho/Prado, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para os jovens se desenvolverem dentro e fora do tatame.

No cenário competitivo, o time esteve em ação no BJJ Storm 10, que aconteceu no último fim de semana (23 e 24/11) no SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG, em conjunto com o BJJ Storm Contest 4 - evento de lutas casadas da organização mineira."São 500 crianças, 500 famílias atendidas pelo projeto, e hoje viemos participar do BJJ Storm 10. No sábado eu lutei a quarta edição do Contest, graças a Deus deu tudo certo, venci a superluta, e é uma coração da minha carreira. São 17 anos de luta, vários trabalhando com crianças carentes, algumas vindo para a capital pela primeira vez e é emocionante fazer parte disso tudo, saber que Deus tem nos usado para fazer a diferença", celebrou Rodrigo, que prosseguiu:"O projeto Tatame do Bem ainda não tem um campeão mundial de Jiu-Jitsu, mas eu tenho certeza que essa hora vai chegar e não teremos só um, mas vários campeões. A gente tem um lema, que é que uma empresa que acredita no esporte é uma empresa que acredita no futuro, e valorizar projetos sociais é fundamental".Em alta, o sucesso dos projetos sociais no Jiu-Jitsu mostra a importância de investimentos contínuos. Apoiar essas iniciativas não é apenas incentivar o esporte, mas também construir um futuro melhor para muitas pessoas. Seja através de patrocínios, doações ou voluntariado, cada contribuição fortalece o papel da arte suave como um instrumento de transformação que ultrapassa barreiras sociais e econômicas, gerando impacto duradouro na sociedade.