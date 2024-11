Ricardo Yoshito exaltou trabalho realizado pela White House Jiu-Jitsu School - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/11/2024 15:00 | Atualizado 28/11/2024 18:44

Aos 16 anos, o faixa-azul Ricardo Yoshito já desponta como um dos grandes nomes da nova geração. Somando títulos desde pequeno - e com destaque internacional -, o manauara atualmente treina na Art of Jiu-Jitsu Academy (AOJ), na Califórnia (EUA), liderada pelos lendários irmãos Guilherme e Rafael Mendes.



Porém, antes de chegar em uma das principais equipes do mundo, celeiro de nomes como Diego Pato, Tainan Dalpra, Cole Abate, Mayssa Bastos, Gutemberg Pereira, entre outros, o jovem treinou por cinco anos na White House Jiu-Jitsu School, que recentemente se viu envolvida em uma polêmica por conta da prisão do professor Alcenor Alves.

Através das suas redes sociais, Ricardo Yoshito, que chegou a treinar com Alcenor, se pronunciou e pregou solidariedade às vítimas. Além disso, exaltou o trabalho realizado pela White House, que independente do caso, é referência na formação de talentos do Jiu-Jitsu."Dos meus 9 aos 14 anos, fui aluno da pessoa que hoje está sendo julgada. Ter convivido neste meio e hoje saber tudo o que aconteceu é algo assustador. É muito triste saber que amigos próximos passaram por esses abusos, e conviver tão perto disso e não perceber ou ter ajudado é algo que me dói muito. Hoje apenas desejo que todas as vítimas que sofreram por esses abusos com o tempo consigam se curar. É um caso muito sério e espero que sirva para que cada vez mais seja denunciado e abolido do nosso esporte. E que a pessoa responsável por esses atos pague pelos seus pecados", escreveu, completando:"Também quero falar sobre a White House. Fui a primeira criança matriculada e sei o quanto essa academia foi importante pra mim e muitos outros. Não confundam o que está acontecendo com a instituição. Confio 100% no trabalho de todos os professores da academia, que estão dando o seu máximo para superar tudo isto. Só tenho que agradecer ao Diogo Dutra, Ricardo Amaral Filho e Lucas Keniano, que fizeram parte da minha criação no Jiu-Jitsu. Tenho certeza de que eles continuarão sendo referência para as próximas gerações".Campeão brasileiro, europeu, pan-americano e mundial pela IBJJF, Ricardo Yoshito lançou recentemente, inspirado pela memória de sua avó Ruth Marques Formiga Amaral - que faleceu de leucemia - a campanha “Força de Formiga, Coração de Samurai”, com o objetivo de arrecadar doações de cabelo e conscientizar sobre a luta contra o câncer.