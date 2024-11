Leclerc em ação no treino livre do GP do Catar - Giuseppe Cacace / AFP

Charles Leclerc foi o mais veloz no único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1 , nesta sexta-feira, na abertura do fim de semana no Circuito Internacional de Lusail. O piloto da Ferrari desbancou a dupla da McLaren, que busca confirmar o título do Mundial de Construtores. Lando Norris obteve o segundo tempo, seguido por Oscar Piastri.

O treino desta sexta foi a primeira atividade de pista desde a definição do campeão da temporada. Max Verstappen se sagrou tetracampeão mundial em Las Vegas, no fim de semana passado, faltando ainda duas etapas para o fim do campeonato. Com a definição do vencedor do Mundial de Pilotos, as atenções se voltam agora para a disputa entre as equipes pelo título do Mundial de Construtores.



E os holofotes se voltam para a dupla da McLaren, liberada para disputas na pista a partir de agora. Nesta sexta, Norris e Piastri se destacaram, mas não o suficiente para superar Leclerc O monegasco anotou 1min21s953, quase meio segundo mais rápido que Norris - os dois pilotos disputam o vice-campeonato da temporada.



A primeira sessão em Lusail foi marcada pela estabilidade, sem sustos ou sobressaltos, algo incomum em etapas que contam com apenas um único treino livre. O fim de semana no Catar terá corrida sprint, o que muda o formato de todo o GP, deixando às equipes apenas uma sessão para testes e maiores avaliações.



O treino começou com Verstappen, George Russell e Norris brigando pelos melhores tempos. O tetracampeão liderou enquanto os carros contavam com pneus médios. Mas a situação mudou quando os pilotos passaram a contar com os macios, os compostos mais velozes à disposição dos times.



Leclerc e Carlos Sainz Jr., os dois pilotos da Ferrari, foram os que mais permaneceram na pista. Ambos completaram 30 voltas no circuito. Mas o espanhol foi mais lento que o piloto de Mônaco. Anotou o quarto tempo: 1min22s535.



Verstappen ficou abaixo do esperado, anotando apenas o 11º melhor tempo: 1min23s213. Logo atrás de Lewis Hamilton, 10º mais veloz, com 1min23s188.



Os pilotos voltam para a pista de Lusail nesta sexta para a disputa do treino classificatório para a corrida sprint a partir das 14h30. No sábado, a prova mais curta tem largada às 11h e a sessão classificatória para a corrida principal será às 15h. No domingo, a largada está agendada para as 13h.



Confira o resultado do 1º treino livre do GP do Catar:



1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s953



2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s378



3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22s425



4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min22s535



5º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min23s045



6º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min23s064



7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min23s099



8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s160



9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s161



10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s188



11º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s213



12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s227



13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min23s245



14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min23s562



15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min23s620



16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min23s715



17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min23s880



18º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min24s039



19º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min24s200



20º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min24s280