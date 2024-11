Vini Jr é destaque do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr é destaque do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 29/11/2024 17:21

Rio - O presidente da LaLiga, Javier Tebas, acusou Vini Jr de pirataria na Espanha por assistir ao jogo entre Real Madrid e Liverpool, na última quarta-feira (29), pela transmissão brasileira da TNT Sports, como compartilhado pelo atacante em suas redes sociais. O dirigente enviou uma carta ao time espanhol reclamando da atitude do camisa 7.

LEIA MAIS: Torcedor menor de idade que insultou Vini Jr é banido de estádios por um ano

"Se estava em Madri, e creio que estava em Madri, é pirataria. O acesso ao conteúdo da Champions na Espanha tem que ser através da Movistar Television. Para ver este conteúdo teria que usar uma VPN ou uma parabólica dirigida a outro lugar. Tem que haver uma conduta ativa saindo do âmbito da Movistar. Estava pirateando o jogo. Comunicamos para que na próxima vez não pirateiem o jogo", disse Tebas ao site espanhol "Relevo".

De acordo com o site "ge", Vini não costuma utilizar o VPN e sim o 5G de uma linha de telefone do Brasil para assistir TVs brasileiras, inclusive os jogos do Flamengo, seu time de Coração.

A luta contra a pirataria tem sido uma forte bandeira levantada pela LaLiga. Tebas afirma que tem dedicado 60% de seu tempo com o assunto e se referiu aos responsáveis pelas transmissões piratas como "máfias organizadas".