Marcelo demonstrou apoio ao Fluminense, que ainda briga pelo rebaixamento no Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/12/2024 10:47 | Atualizado 01/12/2024 10:49

Rio - Ex- Fluminense , Marcelo postou uma mensagem de incentivo ao clube, através de suas redes sociais, para o duelo com o Athletico-PR neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo é encarado como mais uma final para o Tricolor na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Marcelo deixou sua mensagem de apoio para mais uma final que o Fluminense terá na briga para não cair Reprodução / Instagram @marcelotwelve

Atualmente, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a equipe comandada por Mano Menezes tem 37,3% de chances de cair e, para não cair, precisa somar 45 pontos, ou seja, vencer, pelo menos, duas das três partidas restantes do Campeonato Brasileiro e torcer contra Bragantino e Criciúma, principalmente, para permanecer na Série A.

A importância do confronto frente ao Furacão aumentou mais ainda com a derrota dos catarinenses para o Corinthians, por 4 a 2, no último sábado (30). O Tigre chegou estar vencendo por 2 a 0, colocando o Fluminense na zona do rebaixamento de forma momentânea. Porém, com o revés, o clube carioca voltou a ficar fora do Z4 e pode, inclusive, abrir vantagem de quatro pontos em caso de vitória neste domingo.

Relembre o caso de Marcelo

No jogo contra o Grêmio, no dia 1º de novembro, no Maracanã, Marcelo estava prestes a entrar no campo e estava recebendo orientações de Mano Menezes, quando pediu ao treinador que "não encostasse nele para fazer média com a torcida" . Na mesma hora, Mano empurrou o jogador e cancelou a substituição, mandando que ele retornasse ao banco.