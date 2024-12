Gabi Portilho marcou o primeiro gol brasileiro no duelo - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/12/2024 09:03

O futebol feminino do Brasil fecha 2024 com um saldo positivo. Em Gold Coast, o time de Arthur Elias voltou a vencer a Austrália em seu último compromisso da temporada. Jogando como se fosse uma partida oficial e não um amistoso, a seleção brasileira começou com ritmo frenético, foi superior e derrotou as anfitriãs por 2 a 1 neste domingo.

Em Brisbane, no meio de semana, o Brasil quebrou um tabu de 8 anos. A seleção derrotou a Austrália por 3 a 1, em partida que contou com dois gols de Amanda Gutierres e um de Gio Queiroz. As rivais foram semifinalistas da Copa do Mundo do ano passado (terminaram em 4º lugar), realizada na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil foi medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024.

O resultado reflete como foi o duelo, e o placar poderia ter sido até mais elástico. A seleção brasileira teve bem mais volume de jogo do que as adversárias, com o dobro de finalizações e também de faltas. O Brasil impôs um ritmo frenético desde o início, com pressão sobre a saída de bola das mandantes. Assim como os gols, os cartões amarelos também saíram cedo para as comandadas de Arthur Elias.

Em Brisbane, o jogo estave em 2 a 0 logo aos 13 minutos. Neste domingo, o primeiro gol brasileiro saiu apenas aos 29, com Gabi Portilho. Ponto positivo para o time treinado de Artur Elias, que soube sair da pressão da Austrália, que naquele momento estava mais confortável em campo. O segundo saiu aos 39 com Lauren, após jogada ensaiada de escanteio. A camisa 4 apareceu atrás da defesa rival na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

A resposta da Austrália veio aos 41. Hayley Raso apareceu sozinha na pequena área brasileira e completou cruzamento rasteiro após falha da defesa brasileira. Houve falta não marcada em Adriana no campo de ataque na origem da jogada.

Assim como no primeiro tempo, o Brasil começou agitado a segunda etapa com uma finalização de Gio Queiroz logo nos primeiros momentos. O jogo, apesar de intenso, era um amistoso, e os dois treinadores não demoraram para fazer mudanças. As alterações serviram tanto para mudar o ritmo de jogo como para promover testes.

A qualidade caiu devido o cansaço. A Austrália tentou ao máximo evitar um novo revés diante da sua torcida, ao mesmo passo que o Brasil apertou mais a defesa, cometendo faltas duras. O time brasileiro continuou dominante, apesar de permitir mais chances às mandantes, que não conseguiram converter as chances em gols. A goleira Lorena chegou a trabalhar no fim de jogo e causou preocupação com seu ombro esquerdo, mas o resultado se manteve até o fim.