Alysson - Divulgação

AlyssonDivulgação

A ALYSSON CARDINALI

Publicado 01/12/2024 00:00

Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairizinho, Gerson, Heleno de Freitas, Túlio Maravilha, Donizete, Luiz Henrique, Júnior Santos, Igor Jesus, Savarino, Almada... A constelação alvinegra cresceu, reapareceu e ganhou novos heróis. Inspirados nos astros do passado, os comandados de Artur Jorge conquistaram a primeira Libertadores da história do Botafogo. Uma façanha que ratifica a grandeza e a tradição de uma camisa de peso, de um clube único no cenário do futebol mundial. A Estrela Solitária brilha intensamente outra vez. No céu e na Terra, entre mortos e vivos, o eterno Glorioso, imortal, alcançou a merecida Glória Eterna.