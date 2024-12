Torcida do Botafogo fez a festa com o título da Libertadores - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 19:28

Rio - O Botafogo é campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. O Alvinegro venceu o Atlético-MG , neste sábado (30), por 3 a 1, no Monumental de Núñez, na Argentina, e conquistou a Glória Eterna. Em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, os alvinegros fizeram uma linda festa.

O clube organizou uma Fan Fest no Nilton Santos para os torcedores que não conseguiram viajar a Buenos Aires para acompanhar a final no Monumental de Núñez. Com apenas 30 segundos, os alvinegros levaram o primeiro susto com a expulsão de Gregore, a mais rápida da história das finais

Mesmo com um a menos, o Botafogo mostrou concentração e organização. O Glorioso não deu espaços e, aos poucos, começou a incomodar. Luiz Henrique abriu o placar aos 35 minutos para a euforia dos alvinegros. Depois, sofreu pênalti convertido por Alex Telles, aos 44.

Torcida so Botafogo explode no Nilton Santos com o gol de Luiz Henrique @jornalodia #ODia pic.twitter.com/OxiAKn7Sno — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) November 30, 2024

Na etapa final, o Atlético-MG descontou com Vargas, com um minuto e meio, e o jogo ficou novamente aberto para tensão dos alvinegros. O Galo tentou até o fim, perdeu novas oportunidades com o chileno, mas não era dia. Era tempo de Botafogo. No último lance, Júnior Santos fez o gol que sacramentou a vitória e a Glória Eterna.