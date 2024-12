Na força, Alex Telles cobra bem pênalti e marca o segundo gol do Botafogo no fim do primeiro tempo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2024 19:41

Alex Telles chegou ao Botafogo em setembro e já é campeão da Libertadores . Na celebração da conquista histórica, o lateral admitiu que a derrocada no Brasileirão de 2023 ainda machucava o grupo, que evitava falar sobre o que aconteceu.

Mas viu o título continental como uma forma de colocar fim no trauma passado e dedicou aos jogadores que estavam no elenco de 2023 e que continuaram em 2024.



"Faltam palavras neste momento. Desde que eu cheguei, encontrei um grupo faminto depois do que aconteceu no passado, o que acompanhei de longe. Ninguém tocou nesse assunto até agora, porque era uma coisa que machucava o elenco, todo mundo, a torcida", afirmou à TV Globo, complementando:

"E a gente sabia da responsabilidade que tinha. No dia a dia, os torcedores, a emoção, cada vez que a gente ia avançando a cada fase, no Brasileiro, na Libertadores. E a gente carrega esse peso junto. O clube merece, merece, os jogadores que aqui estavam, Gatito, Carli... a gente falou que ia ganhar por eles".



Alex Telles também dedicou a conquista ao companheiro Gregore, expulso aos 30 segundos de jogo.



"Quando saiu o expulso, eu falei pra ele: 'nós vamos ganhar por você'. E o Marlon falou pra nós desde o início. Sempre foi no sacrifício, esse grupo sempre foi posto à prova. Tá aí, somos campeões da Libertadores, o Botafogo é campeão da Libertadores. Aguenta ou surta, não tem o que fazer", completou.