Vinicius Bergantin decidiu permanecer no FlamengoArquivo pessoal

Publicado 02/12/2024 15:06

Rio - O auxiliar Vinicius Bergantin recusou o Guarani e decidiu permanecer na comissão permanente do Flamengo para a próxima temporada. Segundo o "ge", as partes conversaram sobre ideias e o projeto, mas não houve avanço.

Vinicius Bergantin era o nome favorito da diretoria do Guarani. Sem ele, o clube paulista voltou para a lista inicial de opções e deve investir em outro nome ex-Flamengo: Maurício Souza. Atualmente é o treinador do sub-23 do Bragantino.

Maurício Souza foi campeão do Brasileirão de Aspirantes com o Bragantino, mas tem o futuro incerto. O Guarani aposta em nomes com perfil de trabalhar com jogadores jovens. Maurício Barbieri, também ex-Flamengo, é outra opção.

O Guarani foi rebaixado para a Série C do Brasileirão em 2025. O Bugre terminou a segunda divisão na lanterna com 33 pontos e caiu junto com Ponte Preta, Ituano e Brusque.