Luiz Henrique e Marlon Freitas repetem pose de Garrincha e Nilton Santos de 1958Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/12/2024 13:26

Dois destaques do inédito título da Libertadores do Botafogo , Luiz Henrique e Marlon Freitas tiveram a honra de. Os dois jogadores recriaram uma foto histórica dos ídolos alvinegros.

A ideia foi repetir a pose de Nilton Santos segurando a Taça Jules Rimet, entregue à seleção brasileira pelo primeiro título da Copa do Mundo, em 1958. Ao seu lado estava Garrincha e ambos dormiam na viagem de volta ao Brasil.



"Honrar o passado e os maiores de todos os tempos!", postou o perfil do Botafogo no Twitter.



Em 2024, foi a vez de Marlon Freitas segurar o troféu da Libertadores, com Luiz Henrique,, no assento ao lado, no avião que levou a delegação alvinegra de Buenos Aires ao Rio