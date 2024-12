Barboza e Marlon Freitas nasceram no ano do último título brasileiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/12/2024 11:30 | Atualizado 02/12/2024 12:13

Rio - Após conquistar a inédita Libertadores, o Botafogo pode encerrar o jejum de 29 anos sem títulos nacionais. O Alvinegro conquistou o Brasileirão pela última vez em 1995, ano em que o xerife Barboza e o capitão Marlon Freitas nasceram. Agora, eles têm a chance de liderar a equipe no tricampeonato.

Barboza e Marlon Freitas nasceram em março de 1995. Ou seja, antes do Botafogo conquistar o título. A final contra o Santos aconteceu apenas em dezembro, e o Alvinegro ficou com a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, e empatar por 1 a 1 na volta, no Pacaembu.

O zagueiro argentino, que está em processo para se naturalizar uruguaio, é o xerife da zaga alvinegra. Barboza foi contratado no início deste ano e, rapidamente, se tornou o líder do sistema defensivo. Já o volante Marlon Freitas, por sua vez, é o capitão do time e dono da liderança do vestiário.

Para conquistar o título brasileiro, o Botafogo precisa vencer o Internacional e torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro. Ambos jogam fora de casa. Já em caso de empate, o Alvinegro precisa torcer por uma derrota do Alviverde.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 73 pontos, três a mais do que o vice-líder Palmeiras. O Glorioso enfrenta o Internacional, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Alviverde visita o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Mineirão.