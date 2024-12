Remanescentes de 2023 do Botafogo com o troféu da Libertadores 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2024 22:43

Rio - Uma das primeiras contratações da "era SAF" do Botafogo, Tchê Tchê exaltou os remanescentes do duro ano de 2023 após a conquista do título da Libertadores sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires. O volante publicou uma foto apenas com os jogadores que estavam no elenco na derrocada na reta final do Brasileirão.

"O tempo é o melhor remédio e Deus é bom. Ainda não postei nenhuma foto (risos), mas essa tinha que ser a primeira", publicou, em sua conta oficial no Instagram.

Na imagem estão Gatito Fernández, Rafael, Danilo Barbosa, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Adryelson, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Bastos, Hugo, Joel Carli (aposentado e atualmente com cargo no departamento de futebol), Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Marçal.

Em 2023, o Botafogo chegou a abrir 14 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, mas acumulou tropeços no segundo turno e terminou apenas na quinta colocação, com 64 pontos conquistados. O Glorioso, então, foi parar na Pré-Libertadores e conseguiu o título no último dia 30 de novembro.