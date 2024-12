Técnico Artur Jorge, do Botafogo, com o troféu da Libertadores - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 16:02

Rio - Vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana em 2024, Botafogo e Racing-ARG se enfrentarão na Recopa Sul-Americana em 2025. A Conmebol definiu as datas dos jogos, e eles serão disputados nos dias 19 e 26 de fevereiro.

A primeira partida, no dia 19, será disputada no estádio El Cilindro, em Avellaneda, casa do Racing. O time argentino levantou o troféu da Sul-Americana no dia 23 de novembro ao bater o Cruzeiro por 3 a 1.

O campeão da Libertadores joga a volta em casa, no dia 26. O Botafogo, que venceu o Atlético-MG também por 3 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no último dia 30, jogará no Nilton Santos em busca de mais um troféu importante para a SAF.

Para o duelo de ida, o Glorioso não contará com Gregore, expulso antes mesmo do primeiro minuto da final contra o Galo. A Conmebol ainda pode aumentar a suspensão por se tratar de um cartão vermelho direto.