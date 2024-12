John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2024 10:36 | Atualizado 13/12/2024 11:22

Rio - O planejamento para 2025 começou no Botafogo. Além da permanência de Artur Jorge para a próxima temporada, o atual campeão brasileiro e da Libertadores tem outras prioridades para a montagem da estrutura para tentar buscar uma nova temporada gloriosa no ano que vem.

Com a saída de Thiago Almada a caminho do Lyon, a contratação de um substituto para o argentino é considerada uma das prioridades para o clube carioca. Ainda mais que, Óscar Romero, que atua na função não deve continuar no ano que vem.

O Botafogo avalia bem Matheus Martins, inclusive acredita que o jovem pode assumir a função de Almada, mas para que o elenco não perca em qualidade, um reforço será contratado para repor o camisa 23 que irá atuar no futebol francês.

Outra prioridade é a contratação de um zagueiro. A dupla titular formada por Bastos e Alexander Barboza terminou o ano valorizada e deve continuar. Adryelson retornar ao Lyon e com isso, o Botafogo precisará de mais um jogador para o setor.

Em relação a Artur Jorge, as partes ainda não avançaram na negociação. O treinador deseja uma valorização salarial para continuar. O clima após a derrota no Intercontinental foi de muita emoção no vestiário, porém, o Botafogo não entende a situação como uma despedida do técnico.