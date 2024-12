Kaique, do Botafogo, ao lado dos agentes Caio Tércio e Diogo Ribeiro - Divulgação

Kaique, do Botafogo, ao lado dos agentes Caio Tércio e Diogo RibeiroDivulgação

Publicado 13/12/2024 16:13

Rio - O Botafogo oficializou nesta semana a assinatura do contrato profissional do lateral-esquerdo Kaique, de 17 anos, considerado uma das principais promessas das categorias de base. O vínculo com o clube vai até novembro de 2027 e inclui uma multa rescisória de pouco mais de 138 milhões.

Kaique chegou ao Botafogo com apenas 10 anos, após superar uma peneira com cerca de 10.000 crianças realizada no Estádio Caio Martins, em Niterói. Desde então, passou por diversas etapas do processo formativo, vivenciando toda a transição do clube, desde o rebaixamento à venda para a SAF.



Em 2024, o lateral se destacou como um dos atletas que mais atuaram na temporada, com 35 partidas entre os times sub-17 e sub-20, integrando a equipe campeã do Torneio OPG. Polivalente, Kaique é conhecido por sua capacidade de contribuir tanto no ataque quanto na defesa. Ele acumula participações diretas em gols, com chegada frequente à área adversária, além de ser eficiente em desarmes e bloqueios defensivos.



"Esse momento é muito especial para mim. Desde pequeno, sempre sonhei em vestir a camisa profissional do Botafogo e ter minha trajetória reconhecida pelo clube é motivo de muito orgulho. Espero criar ainda mais raiz aqui e dar passos maiores", disse.



Kaique tem sua ascensão acompanhada de perto pelo clube. Ele revela que se inspira muito em Alex Telles, lateral-esquerdo do time profissional, autor de um dos gols na final da Libertadores. O jovem atleta espera seguir os passos do seu espelho e continuar crescendo no clube.



"Quero continuar evoluindo e dando o meu melhor para retribuir a confiança que o Botafogo depositou em mim. Tenho referências aqui dentro do clube, como Alex Telles. Me inspiro bastante nele, especialmente depois desse ano tão especial que o clube viveu. Vou seguir trabalhando e sei que esse é apenas o começo", afirmou o jovem,



A assinatura do contrato marca mais um capítulo de Kaique na base alvinegra. Ele vem trabalhando forte visando a Copa São Paulo de Futebol Junior, que terá início em janeiro. A estreia do Glorioso será diante do Fast Clube-AM, dia 2, em Votuporanga.