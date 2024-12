Gregore foi expulso com 30 segundos na final da Libertadores - Reprodução

Publicado 12/12/2024 22:09 | Atualizado 12/12/2024 22:10

Rio - Gregore pegou apenas um jogo de suspensão pela expulsão na final da Libertadores, que terminou com vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 3 a 1 . A Comissão Disciplinar da Conmebol decidiu não adicionar mais nenhuma partida na punição do volante.

Por outro lado, ele recebeu uma multa de 4 mil dólares (quase R$ 23,8 mil na cotação atual). A entidade informou que o valor será automaticamente debitado do que o clube tem a receber de direitos televisivos ou de patrocínio.

Com isso, ele fica suspenso apenas para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. A competição coloca frente a frente o vencedor da Sul-Americana e o vencedor da Libertadores. As partidas acontecerão nos dias 19 e 26 de fevereiro

A expulsão

Momento em que Gregore, do Botafogo, recebe o cartão vermelho na final da Libertadores Juan Mabromata / AFP

O camisa 26 do Botafogo recebeu cartão vermelho com apenas 30 segundos após uma entrada violenta em Fausto Vera. Foi a expulsão mais rápida da história das finais da Libertadores

Gregore entrou com a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera ao tentar disputar uma bola no meio de campo. O jogador do Atlético-MG sofreu um corte e precisou de atendimento médico. O árbitro argentino Facundo Tello nem precisou do auxílio do VAR para dar o cartão vermelho direto com menos de um minuto.

"Foi um lance rápido. Quando fiz o movimento, acertei a cabeça do Fausto (Vera). Quando saí de campo, os jogadores já estavam falando que iriam correr por mim. Fiquei desesperado por deixar o time com um a menos numa final de Libertadores. Queria estar dentro de campo ajudando, mas estou muito feliz por tudo o que está acontecendo com a gente", disse Gregore , após o título do Botafogo.