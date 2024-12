Eduardo deve deixar o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Eduardo deve deixar o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2024 07:00

Rio - Após a derrota para o Pachuca por 3 a 0, que eliminou o Botafogo da Copa Intercontinental, o zagueiro Alexander Barboza revelou que o clima no vestiário alvinegro foi de despedida. De olho no elenco para a próxima temporada, o clube carioca perderá ao menos Thiago Almada, valorizado, mas também terá uma "barca" partindo de jogadores que estão fora dos planos.

Quatro deles são praticamente certos: o lateral-esquerdo Marçal, o volante Tchê Tchê e os apoiadores Óscar Romero e Eduardo. Além deles, os zagueiros Adryelson e Pablo deverão retornar de empréstimo para Lyon e Flamengo, respectivamente.

Marçal, que chegou ao Botafogo em 2022, admitiu na última semana que estava vivendo seus últimos momentos no clube. Tchê Tchê, que também está no clube desde o primeiro ano da "Era Textor" perdeu espaço no elenco de Artur Jorge e não deve seguir. O paraguaio Óscar Romero alternou bons e maus momentos e também não fica.

Eduardo chegou a ser titular do Botafogo na temporada, mas acabou sofrendo uma grave lesão e retornou no fim da temporada. O jogador recebeu uma proposta do futebol mexicano, gostaria de continuar, mas deverá procurar outra equipe em 2025.

Com Almada a caminho do Lyon, o Alvinegro deseja manter Luiz Henrique e Igor Jesus, que estão valorizados na próxima temporada. O próprio técnico Artur Jorge também tem propostas para deixar o Botafogo em 2025.