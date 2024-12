Botafogo foi eliminado pelo Pachuca - AFP

Botafogo foi eliminado pelo PachucaAFP

Publicado 11/12/2024 20:40

Rio - A derrota para o Pachuca por 3 a 0, nesta quarta-feira, além de eliminar o Botafogo da Copa Intercontinental ainda fez o clube carioca igualar uma marca negativa do Atlético-MG. Os dois são os únicos clubes brasileiros que conquistaram a Libertadores e que não enfrentaram uma equipe europeia pelo título de melhor equipe dos continentes do planeta.

No formato que durou de 2005 a 2023, Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo já conquistaram a Libertadores e em pelo menos uma oportunidade conseguiram avançar para a decisão contra o campeão europeu.

Neste ano, por conta do Novo Mundial de Clubes que será iniciado em 2025, a Fifa mudou o nome da competição para Intercontinental e colocou o campeão da Libertadores para fazer mais uma partida antes de chegar a decisão do torneio. O Botafogo acabou eliminado na estreia pelo Pachuca, campeão da Concacaf.

Campeão da Libertadores em 2013, o Atlético-MG havia sido o único clube brasileiro que tinha vencido a Libertadores e jamais avançou de fase. O Galo acabou eliminado na semifinal da competição para o Raja Casamblanca ao perder por 3 a 1.

O Internacional, em 2010, o Palmeiras, em 2020, na edição disputada no primeiro semestre de 2021, e o Flamengo, na edição de 2022, disputada no primeiro semestre do ano passado, também não avançaram para a final. Porém, os clubes avançaram em 2006, quando o Colorado foi campeão, em 2021, quando o Verdão perdeu para o Chelsea, e em 2019, quando o Rubro-Negro foi derrotado pelo Liverpool.

O Cruzeiro, bicampeão da Libertadores em 1976 e 1997, disputou a competição quando o formato era um jogo único entre o campeão sul-americano e o europeu. O mesmo aconteceu com o Vasco, que foi campeão da América em 1998.