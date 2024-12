Rondón foi o autor do terceiro e último gol do Pachuca sobre o Botafogo - Karim Jaafar / AFP

Publicado 11/12/2024 18:50

Doha - Atacante do Pachuca, Salomon Rondón admitiu que a vitória por 3 a 0 em cima do Botafogo, pela Copa Intercontinental , não foi surpreendente. O venezuelano, que marcou o terceiro e último gol da partida, também enfatizou a parte física trabalhada pelo clube mexicano para o duelo, já que estavam sem jogar há um mês.

"Não foi uma surpresa para nós. (...) Fizemos uma preparação física muito importante. Obviamente, a qualidade técnica que tem o Botafogo, a gente já sabia que precisaria ser mais intenso que eles. Também sabíamos que teríamos uma janela maior de preparação, visto que eles vinham jogando até agora, decidindo o Brasileirão na última rodada. Sabemos como foi. Chegaram de madrugada no Catar", disse Rondón.

"Todo esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração para o atleta de alto rendimento. Tivemos tempo, nos preparamos bem. Fizemos uma espécie de pré-temporada. E fomos melhores. O resultado veio. Fomos superiores. Conhecemos a qualidade técnica do Botafogo, mas o Pachuca soube controlar tudo", completou.

Alterações no Botafogo surpreenderam

Em função do desgaste, Artur Jorge veio para o jogo com mudanças na equipe titular. As escolhas do técnico português pegaram de surpresa Rondón, que brincou com as ausências do Glorioso.

"Sinceramente, pensei que iam jogar como estavam jogando. Vi partidas do Brasileirão, da Libertadores, e me pareceu estranho que não jogaram com Savarino e Almada, que são jogadores que ajudam muito no jogo dessa equipe. Igor Jesus é um ótimo atacante, tem Tiquinho. É um elenco muito bom. Me surpreendeu que não começaram", analisou.

"Me alegrou um pouco (Savarino estar no banco) por saber da qualidade que ele tem, assim como Almada, assim como o capitão Marlon Freitas, jogadores com grande qualidade. Soubemos aproveitar", finalizou.

Com a derrota para os mexicanos por 3 a 0, o Botafogo deu adeus ao sonho do título do Intercontinental. O Real Madrid está na final da competição e espera o vencedor de Pachuca e Al-Ahly, do Egito, que se enfrentam neste sábado (11) pela semifinal do torneio.