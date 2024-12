Marlon Freitas em campo na derrota para o Pachuca - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 16:16 | Atualizado 11/12/2024 18:10

Catar - Capitão do Botafogo e um dos líderes do elenco, o volante Marlon Freitas lamentou bastante a derrota alvinegra por 3 a 0 para o Pachuca, em Doha, pelas quartas da final do Intercontinental. O jogador elogiou atuação da equipe no primeiro tempo e viu o primeiro gol marcado pelos mexicanos logo no começo da etapa final como fundamental para o andamento da partida.

"Não adianta a gente citar o cansaço. Terminamos o primeiro tempo melhor, na minha visão, e logo no começo do segundo tempo tomamos um gol, eles aproveitaram e acabaram matando o jogo. Temos que valorizar a temporada, foram 75 jogos, buscamos muitas coisas. O grupo está triste, porque vale taça, queríamos dar continuidade a competição. Porém, agora é aproveitar as férias depois de uma temporada incrível como essa", afirmou.

O Botafogo entrou em campo com quatro modificações em relação ao time considerado titular. O volante Marlon Freitas, o lateral-esquerdo Alex Telles, o meia Thiago Almada e o atacante Jefferson Savariano deram lugares a Allan, Cuiabano, Eduardo e Matheus Martins. O Alvinegro passou por uma sequência de jogos recentemente.

Com a derrota por 3 a 0, o clube carioca deu adeus ao sonho do título do Intercontinental. O Real Madrid está na final da competição e espera o vencedor de Pachuca e Al-Ahly, do Egito, que se enfrentam neste sábado na semifinal.